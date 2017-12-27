САП закрыла дело Довгого, не найдя состава преступления

Постановление подписано начальником третьего отдела САП Василием Кричуном. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные изданием «Левый берег».

В САП признали, что не нашли состава преступления в действиях десятилетней давности экс-секретаря Киевсовета. В ведомстве Холодницкого указали на отсутствие причинно-следственной связи между действиями Довгого и решениями Киевсовета по земельным вопросам в 2007 году.

«Содержание полномочий заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевсовета не предусматривает возможности и обязанности влиять на волеизъявление депутатов по время голосования, допущенные нарушения регламента Киевского горсовета сами по себе не представляют состава уголовного правонарушения», - говорится в постановлении.

В САП считают, что все возможности поиска доказательств уже исчерпаны, показания свидетелей часто противоречат друг друга, поэтому продолжение расследования не имеет смысла.

Сам Довгий на своем фейсбуке назвал решение САП завершением «спектакля имени Луценко», заявив, что дело закрыто в связи с отсутствием доказательной базы.

Отдельную благодарность Олесь Довгий выразил прокурорам САП.

«Спасибо, что не побоялись назвать вещи своими именами и между «угодить лично генпрокурору» и «поступить по закону» выбрали последнее. Мало кто имеет мужество поступать по закону, когда сам генпрокурор лично попросит об ином!», - подытожил депутат.

Напомним, в июне этого года Генпрокуратура направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и последующее привлечения к ответственности народного депутата Олеся Довгого. Ему инкриминировали нарушение регламента в бытность секретарем Киевсовета в 2007 году. Довгий обратился к коллегам по парламенту с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности, чтобы он мог доказать свою невиновность в суде. Большинство экспертов и юристов с самого начала были скептически настроены по поводу «дела Довгого», заявляя о его бесперспективности и отсутствии доказательной базы, так как регламент не является законом, а земельные решения принимались большинством депутатов Киевсовета.