У Ющенко намерены прагматично использовать «Восточное партнерство»

Украина рассматривает инициативу «Восточное партнерство» как инструмент достижения членства в Европейском Союзе.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии заместителя главы Секретариата Президента Андрея ГОНЧАРУКА.

«Украина приветствует, и готова поддержать и прагматическим способом использовать элементы «Восточного партнерства» настолько, насколько это будет способствовать достижению целей интеграции Украины в ЕС», – заявил А.ГОНЧАРУК.

По его словам, именно поэтому Украина предостерегает от превращения этой инициативы в «идеологическую», которая подменяет перспективу обретения Украиной членства в ЕС.

«Мы рассматриваем «Восточное партнерство» как вспомогательный инструмент, что будет способствовать успешному внедрению реформ по европейским нормам и стандартам, создавая благоприятные условия для ускоренной интеграции Украины в ЕС», – констатировал он.

А.ГОНЧАРУК пояснил, что позиция, которую глава Украинского государства доводит до ведома европейских партнеров, базируется на анализе как положительных с точки зрения Украины элементов «Восточного партнерства», так и заложенных в инициативу подходов, которые вызывают обеспокоенность.

Напоминая историю этого вопроса, заместитель главы Секретариата сообщил, что заключениями Европейского совета от 19-20 марта 2009 г. была одобрена Коммуникация Европейской комиссии «Восточное партнерство» и формально утверждена соответствующая внешнеполитическая инициатива.

Он отметил, что одобренная Европейским советом инициатива «Восточное партнерство» содержит ряд концептуальных и практических основ, полностью отвечающих виденью Президентом Украины перспектив углубления европейской интеграции Украины и обретения нашей страной членства в ЕС. Прежде всего, речь идет о:

Содействии внедрению европейских ценностей и стандартов в европейских странах, которые являются соседями ЕС;

Разграничении внешнеполитических подходов ЕС к отношениям с «южными» (неевропейскими) и «восточными» (европейскими) соседями;

Внедрении принципов дифференциации, общей собственности и общей ответственности при реализации инициативы;

Реализации предложений Еврокомиссии о создании специальной программы помощи для укрепления административной возможности стран-партнеров;

Отдельных инновационных элементам многостороннего измерения «Восточного партнерства», в частности, реализации упомянутых выше так называемых инициатив-флагманов при условии их надлежащего финансирования. В этом контексте следует отметить инициативы-флагманы относительно создания интегрированной системы управления границами, а также в сфере энергетики.

В то же время, заметил А.ГОНЧАРУК, Декларация Европейского совета, принятая в дополнение к заключениям от 19-20 марта 2009 г., вносит в концепцию «Восточного партнерства» некоторые коррективы, которые свидетельствуют об определенном послаблении ее амбициозности.

Прежде всего, это касается цели «Восточного партнерства». В отличие от соответствующих предложений (Коммуникации) Европейской комиссии от 3 декабря 2008 года, которыми закреплялась цель установления между ЕС и государствами-партнерами отношений политической ассоциации и экономической интеграции (формула включена в соответствии с предложениями Украины), декларация Европейского совета от 19-20 марта 2009 г. говорит лишь о «создании условий» для последующего внедрения этих принципов.

Такие изменения, по крайней мере с точки зрения Украины, подвергают сомнению возможность «Восточного партнерства» обеспечить «значительное усиление» политики ЕС в отношении своих восточноевропейских партнеров, о чем идет речь в декларации Европейского совета.

По словам А.ГОНЧАРУКА, также был изменен потенциал «Восточного партнерства» в контексте визово-миграционного диалога с государствами-партнерами, поскольку, согласно декларации Европейского совета, долгосрочным приоритетом рассматривается уже не отмена визового режима, а лишь его либерализация.

Отдельно заместитель главы Секретариата указал на ключевое значение адекватного финансирования имплементации проектов «Восточного партнерства»: по имеющейся информации, на момент проведения заседания Европейского совета 19-20 марта 2009 г. внутри ЕС не был достигнут консенсус относительно предложения Еврокомиссии о выделении дополнительных 350 млн. евро на потребности «Восточного партнерства» на период завершения нынешней финансовой перспективы ЕС – до 2013 года (в дополнение к уже имеющимся 250 млн. евро, ранее предусмотренным в рамках Европейской политики соседства).

«И, наконец, самое важное, с точки зрения Украины, – это отсутствие зафиксированной в инициативе «Восточное партнерство» перспективы членства в ЕС для стран-партнеров», – подчеркнул А.ГОНЧАРУК.

В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заметил, что «Восточное партнерство» создает возможности для интеграции украинского энергетического рынка в европейский. «Восточное партнерство» мы рассматриваем как один из важных инструментов реального приближения Украины к ЕС. В энергетическом сегменте эта инициатива предусматривает адаптацию законодательства, техническую адаптацию и нормативно-технологическую адаптацию энергетического пространства Украины к европейскому. Это выгодно, потому что оптимизирует украинский энергетический рынок и по энергосбережению, и по энергопотреблению, и по оптимизации транзитных мощностей», – пояснил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился положить начало этому проекту.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточное партнерство», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Учредительный саммит «Восточного партнерства» с участием руководителей государств-членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.