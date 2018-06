БЮТ и ПР в первой половине 2008 года напиарились в США на 100 тысяч

БЮТ и Партия регионов потратили в первой половине 2008 года около 100 тысяч долларов на улучшение своего имиджа в США.

Об этом говорится в отчете Министерства юстиции США о деятельности лоббистских компаний, представляющих интересы иностранных государств, организаций и частных лиц в США в первом полугодии 2008 года, пишет газета «Дело» (№ 41 от 18 марта).

Чаще всего, согласно отчету, услугами лоббистов пользовались структуры России, Украины, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и Нагорного Карабаха.

Однако, если в 2007 году Украина потратила на представительство своих интересов в США практически миллион долларов, то в первой половине 2008 г. суммы были более чем скромными. Так, БЮТ заплатил компании Dezen-hall Resources 30,7 тыс. долларов за проведение кампании по связям с общественностью (в 2007 году эта компания получила от Блока 125 тысяч долларов).

Компания TD International также являлась представителем интересов БЮТ в США, однако сумма, заплаченная лоббисту, не раскрывается. Хотя в 2007 году TD International получили от блока 546,6 тыс. долл. за антикризисный пиар БЮТ накануне досрочных парламентских выборов.

Партия регионов, в свою очередь, потратила 63,8 тыс. долл. на услуги по политическому консалтингу и связям со СМИ, предоставленные компанией Daniel J. Edelman. Ранее, согласно отчетам Минюста США, эта компания пиар-услуг «регионалам» не оказывала.

Низкую активность украинских политиков в США можно объяснить тем, что весь 2008 год в Америке прошел под знаком президентских выборов. До последнего момента было непонятно, кто победит - Джон МакКЕЙН, готовый на противостояние с Россией, а значит, на поддержку Украины, или же лояльный к Москве Барак ОБАМА.

Как отмечает издание, традиционно самые большие суммы лоббистам в США перечислила Россия - 2,44 млн. долл. правительство РФ перечислило компании Ketchum за пропаганду роли России в качестве председателя «Большой восьмерки», и еще 1,47 миллиона заплатил «Газпром» за оказание информационных услуг.

Практически накануне Южноосетинского конфликта доносила свою позицию до Вашингтона и Грузия - администрация Михаила СААКАШВИЛИ заплатила компании Orion Strategies 50 тыс. долл. за предоставление консалтинговых услуг по вопросу вступления Грузии в НАТО.

Интересно, что в 2008 году свои интересы в США начал защищать Нагорный Карабах. Правительство этой непризнанной республики перечислило 103,5 тыс. долл. организации Office of the Nagorno Karabakh Republic in the USA за налаживание контактов в коридорах власти Вашингтона, связи с общественностью и СМИ.