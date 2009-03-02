Матвиенко считает, что Ющенко поможет политический тайм-аут

Народный депутат, лидер Украинской республиканской партии “Собор” (фракция "Наша Украина – Народная самооборона") Анатолий МАТВИЕНКО считает, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО лучше отказаться от участия в президентских выборах 2010 года, вместо этого, сконцентрироваться на построении новой политической силы, «которая будет хранить украинский дух в политике».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил на встрече со студентами и преподавателями в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) в рамках Дискуссионного клуба.

По убеждению А.МАТВИЕНКО, в случае, если В.ЮЩЕНКО откажется от участия в президентских выборах-2010 и сконцентрируется на построении национально-демократической политической силы, это может вернуть его на должность уже на следующих президентских выборах в 2015 году.

Комментируя призыв Леонида КРАВЧУКА к действующему Президенту уйти в отставку, народный депутат предположил, что «его (Л.КРАВЧУКА – УНИАН) использовали политики, которые пытаются получить власть в ближайшем будущем». Также А.МАТВИЕНКО отметил, что бывший Президент хоть и «говорил правду, однако был нечестным». По мнению депутата, перед тем, как делать «такие» публичные заявления, нужно было обратиться к В.ЮЩЕНКО лично.

Кроме того, А.МАТВИЕНКО рассказал о своем виденье причин нынешнего экономического кризиса и о рецептах выхода из него.

По мнению лидера УРП “Собор”, кризис в Украине углубила политика правительства Юлии ТИМОШЕНКО по стимулированию импорта, которая привела к огромному отрицательному сальдо внешней торговли в 18 млрд. дол. в 2008 году.

Еще одним фактором кризиса А.МАТВИЕНКО назвал политику социального популизма, которую стимулировали постоянные выборы. В результате, по его данным, социальные расходы в Украине в последние годы составляли от 7,5 до 9% ВВП, бюджет развития не превышал 1,5-2,5% ВВП. При этом А.МАТВИЕНКО уверен, что ответственность за это следует возложить как на Ю.ТИМОШЕНКО, так и на В.ЮЩЕНКО.

«Мы проедали больше, чем развивали, как результат - кризис не мог не произойти», - резюмировал депутат.

Политик выразил убеждение, что на ход и глубину экономического кризиса также повлияла разбалансированность власти, которая произошла по итогам Конституционной реформы 2004 года. А.МАТВИЕНКО считает, что при существующей системе организации государственной власти ее институты втянули во взаимное противостояние за лидерство.

Сегодня же политик предложил сконцентрироваться на свертывании социального популизма, необходимости структурного оздоровления экономики и соотношения с этой целью текущей экономической политики, необходимости поиска внутренних финансовых резервов и на отказе от разбалансированного бюджета. Вместе с тем, народный депутат отметил необходимость введения моратория на дискуссии вокруг геополитического выбора.