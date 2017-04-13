"Что ты глаза отводишь?": у Путина прокомментировали слова представителя России в ООН (видео)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, передает РБК.

Отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле, что такие высказывания постпреда России при ООН и его интонации допустимы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Считаем, что да".

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Пресс-секретарь Путина заявил, что "ничего оскорбительного сказано не было". По его словам, темы дискуссий в Совбезе ООН "действительно весьма остры" и "проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями".

Поэтому отстаивать интересы России необходимо "именно сегодня" и, "если приходится, достаточно жестко", заключил Песков.

Как сообщал УНИАН, Сафронков дал "урок дипломатии" по-русски во время дебатов относительно ситуации в Сирии. Обращаясь к своему коллеге из Британии Мэттью Райкфроту, он перешел на "ты" и начал грубить: "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Именно поэтому... Посмотри на меня, глаза не отводи! Что ты глаза отводишь?".