"Посмотри на меня! Что ты глаза отводишь?": представитель России в ООН нагрубил британскому коллеге (видео)
Сафронов дал "урок дипломатии" по-российски во время заседания Совбеза ООН.
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков сорвался во время заседания Совбеза ООН и грубо ответил на обвинения в поддержке РФ режима Асада в Сирии.
Во время дебатов представитель Великобритании в ООН Мэттью Райкрофт заявил, что Россия злоупотребляет правом вето, поддерживая Асада и применение химоружия.
На это Сафронков ответил, что Великобритания испугалась того, что Россия и США могут начать сотрудничать, а затем зампостпреда РФ в ООН вообще перешел на "ты".
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"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Именно поэтому... Посмотри на меня, глаза не отводи! Что ты глаза отводишь?" - грубо обратился Сафронков к Райкрофту.
"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания. Оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства... Не смей оскорблять Россию больше", - истерично завершил представитель РФ.
"Смотри в глаза! Не смей оскорблять Россию больше!".— Граны.Ру (@GraniTweet) April 12, 2017
Чуркин вам не нравился. Прислали гопника.
Представитель России в ООН. Пиздец! pic.twitter.com/fD0HYC7U6t
Как сообщал УНИАН, секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил о более 50 случаях применения режимом президента Сирии Башара аль-Асада различных видов химического оружия.