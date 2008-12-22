Турчинов отказался назвать заложенную в бюджет цену газа

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ надеется, что Украине удастся договориться с Россией об оптимальной цене на газ на следующий год.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, какая цена на газ закладывается в проекте государственного бюджета на 2009 год.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что Кабмин чувствует себя достаточно уверенно во время переговоров с российской стороной относительно цены на газ на будущий год.

При этом он заметил, что колебания курса доллара определенным образом осложняют правительству «аккумуляцию ресурса, чтобы рассчитаться по газовым долгам».

А. Турчинов в очередной раз отметил, что в газохранилищах Украины достаточно объемов газа, чтобы без потрясений обеспечить жизнедеятельность государства в осенне-зимний период.

«Я надеюсь, что мы найдем с Российской Федерацией и с «Газпромом» общую позицию относительно цены на газ, которая должна отражать уменьшение стоимости энергоносителей во всем мире, и газ здесь не может быть места каким-то исключениям», - сказал первый вице-премьер. При этом он добавил, что этот компромисс будет найден в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета первый вице-премьер-министр Украины А.ТУРЧИНОВ сообщил, что сегодня состоится заседание правительства, на котором планируется утвердить проект госбюджета на 2009 год, а завтра подать в ВР этот проект, антикризисную программу правительства и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

А.ТУРЧИНОВ обратился с просьбой к ВР завтра в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты с тем, чтобы до конца года, в частности, в четверг, 25 декабря, был полностью принят госбюджет на 2009 год.

В то же время он отказался назвать цену газа, которая закладывается в проекте госбюджета на следующий год.