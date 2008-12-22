Министр о пенсии, безработных и стандартах на уровне нынешних

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА считает своей задачей на следующий год сохранить социальные стандарты на уровне нынешних.

Об этом она сказала еженедельнику "Комментарии", отвечая на вопрос: "Какие у вас планы на следующий год?".

“Следующий год будет достаточно тяжелым и напряженным. Основной задачей, которая сейчас стоит перед нами, - это обеспечить государственные социальные гарантии на уровне не ниже, чем в нынешнем году”, - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Она заверила, что вопрос увеличения пенсий, обеспечения их стабильной и своевременной выплаты, качество обслуживания пенсионеров всегда были и будут приоритетными направлениями социальной политики.

“Правительство принимает меры по обеспечению стабильного функционирования системы пенсионного обеспечения в 2009 году, работает над обеспечением прозрачности пенсионной системы и механизмов управления ею, совершенствует порядок начисления пенсий с учетом особенностей условий труда и других факторов, которые влияют на размер пенсии, и т.п.”, - сказала министр. Она также пообещала, что работающие пенсионеры обязательно будут получать свои законные пенсии. “Информация о том, что работающие пенсионеры не будут получать пенсию в полном объеме или вообще не будут получать, – это всего лишь слухи и провокация”, - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Также министр отметила, что обязательно будут сохранены размеры государственной социальной помощи лицам с ограниченными физическими возможностями, семьям с детьми и на детей, лишенных родительской заботы. “Сейчас мы работаем над возможностью обеспечить дополнительную защиту этим категориям украинских граждан”, - отметила Л.ДЕНИСОВА, заверив при этом, что своевременно и в полном объеме будут осуществляться и выплаты матерям при рождении ребенка.

Кроме того, по убеждению Л.ДЕНИСОВОЙ, в сфере занятости активно будет решаться вопрос трудоустройства безработных граждан путем реализации новых инвестиционных проектов, будет осуществляться переквалификация специалистов в соответствии со спросом на рынке труда, а также оказываться помощь по безработице. Для обеспечения поддержки работодателей и сохранения кадрового потенциала предприятий предусматривается законодательное введение выплат по частичной безработице, сообщила она.

Также в системе социальной защиты будет происходить углубление адресности действующей Программы жилищных субсидий, которая гарантирует малообеспеченным гражданам стабильность расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, путем упорядочения работы комиссий государственных администраций и исполнительных органов в части назначения населению субсидий с учетом имущественного состояния семей, сообщила министр соцполитики.