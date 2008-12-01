Наша Украина легализует лидерство Ющенко: мы знаем, как это сделать

В ходе второго этапа съезда партии «Народный Союз Наша Украина» уставные документы партии будут выписаны таким образом, что избрание председателем партии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не будет противоречить нормам Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Он не объяснил, каким именно образом это будет сделано, но в то же время согласился с тем, что статья 103 Конституции не предусматривает возможность участия Президента Украины в руководящих органах какого-либо объединения граждан.

«Однако, я думаю, ни для кого не секрет, что фактическим лидером и руководителем нашей политической силы с первых дней, с самого зародыша был Виктор ЮЩЕНКО», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его убеждению, юристы НСНУ найдут юридическую формулировку, чтобы избрание Президента председателем партии отвечало Основному Закону.

«Наша партия считала такое решение необходимым, чтобы быть более честными перед собой и перед гражданами, то есть юридически зафиксировать, что фактическим лидером нашей партии является Виктор Андреевич ЮЩЕНКО», - сказал Р.ЗВАРИЧ, отметив, что юридически все будет оформлено лишь на втором этапе съезда, когда будут вноситься изменения в устав партии.

На вопрос, каким именно образом это будет сделано, В.ЗВАРИЧ ответил: «Вы сомневаетесь в том, что мы это можем сделать. Мы знаем, как это сделать».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президента Украины В.ЮЩЕНКО единодушно был избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина». До этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем «Нашей Украины».

Пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА в тот же день отметила, что решение съезда НСНУ является признанием Президента Украины В.ЮЩЕНКО политическим лидером этой партии.

По ее словам, ожидается, что в связи с этим решением будут внесены изменения в устав партии на втором этапе съезда этой политической силы, где должны быть сформированы руководящие органы НСНУ. И.ВАННИКОВА также отметила, что решение съезда об изменениях в составе руководящих органов партии нуждается в регистрации в Министерстве юстиции Украины.