Ющенко является фактически невыездным в Россию – Яворивский

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО является фактически невыездным в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция БЮТ) сегодня на круглом столе «От спикериады – к досрочным выборам и заострению экономического кризиса».

«Горько, конечно, что сегодня мой Президент – а это именно мой глава государства, другого нет – является фактически невыездным в Россию», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

Говоря о причинах и последствиях осложнения украино-российских отношений, народный депутат отметил, что больше всего они заострились после событий на Кавказе.

В.ЯВОРИВСКИЙ высказал мнение, что, возможно, украинской власти тогда не следовало так жестко негативно реагировать на действия России и полностью становиться на сторону другой стороны конфликта – Грузии.

«Это вам говорит ЯВОРИВСКИЙ, который сегодня является также невыездным в Россию», - подчеркнул народный депутат.