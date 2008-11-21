Вступление Украины в НАТО - ядерный фугас для отношений России и Запада?

Возможное вступление Украины в НАТО вызовет общеевропейский военный и политический кризис грандиозных масштабов, по сравнению с которым все грузинские дела покажутся мелким эпизодом, считает директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Накануне он должен был выступить в Лондоне с докладом на конференции, посвященной перспективам отношений Россия-НАТО после конфликта в Южной Осетии, однако задержка с оформлением въездных документов не позволила Пухову озвучить доклад "Военно-стратегическое измерение отношений России и НАТО". "Совершенно ясно, что вопрос возможного вступления Украины в Альянс - подлинный ядерный фугас для отношений России и Запада", - сказал Пухов РИА Новости.

Кроме того, отметил он, Украину в этом случае ожидает глубочайший внутриполитический кризис в силу разности культурно-ценностных ориентаций ее населения и к тому же сильных пророссийских настроений в Крыму. По его мнению, России также невозможно будет остаться в стороне от внутриполитического кризиса на Украине. "С другой стороны, на Западе существует недооценка важности украинского вопроса для России и недопонимание Украины как колоссального дестабилизирующего фактора ближайшего времени в отношениях между Западом и Россией. Иллюзии, что Россия так или иначе будет вынуждена "проглотить"вступление Украины в НАТО могут привести к катастрофическому развитию событий", - сказал Пухов.