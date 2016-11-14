Начальник Одесской таможни Марушевская уходит с должности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Марушевская заявила сегодня на брифинге.

Она уточнила, что заявление об уходе написала сегодня, 14 ноября.

По словам Марушевской, в силу сложившихся обстоятельств реформирование таможни невозможно.

«У правительства нет политической воли для проведения таможенной реформы. Видения реформирования нет и в Киеве», — подчеркнула Марушевская, добавив, что реформа блокируется на всех уровнях, в том числе, руководством ГФС.

Она утверждает, что руководство безосновательно обвинило таможню «в недовыполнении платежей в бюджет».

«Там забыли, что нам удалось перечислить более 170 млн грн на ремонт дорог из сверхплановых поступлений и выросли наши среднедневные поступления - без учета энергетической таможни», - отмечает Марушевская.

Кроме перечисления средств, по ее словам, в течение этого года на Одесской таможне сокращено время прохождения грузов до 1 часа для компаний с низким уровнем риска (в 2015 году этот показатель составлял 4 часа 40 минут). Международный транзит оформляется за 10-12 минут, вместо 35-ти.

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«С мая этого года более 90% товаров оформляются по цене в контракте. Благодаря меморандуму с правоохранительными органами, мы в разы уменьшили количество необоснованных проверок. Благодаря этим результатам, 650 новых компаний начали оформление в Одесской таможне в этом году», - акцентирует Марушевская.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели руководитель Одесской таможни Марушевская сообщила, что получила предупреждение от главы ГФС Украины Романа Насирова «о неполном служебном соответствии».

Ранее она заявляла о срыве сроков реконструкции здания Морского вокзала, в котором планировалось разместить новый таможенный терминал. Марушевская также заявила, что президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман не сдержали обещание – не содействуют открытию терминала.

7 ноября Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА, занимаемой с мая 2015 года.

9 ноября Кабинет министров поддержал отставку Саакашвили, после чего президент Порошенко подписал указ о его увольнении с должности.

Справка УНИАН. Юлия Марушевская, 1989 г. р., окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности «Украинский язык и литература, немецкий язык».

Июнь-сентябрь 2015 года - директор Департамента «Агентство по инвестициям и развитию» Одесской областной государственной администрации.

10 июля – 9 сентября 2015 года: и. о. заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. С 9 сентября 2015-го - заместитель председателя Одесской ОГА.

Начальником Одесской таможни была назначена 16 октября 2015 года.