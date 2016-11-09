Кабмин принял отставку главы Одесской ОГА Саакашвили
Кабинет министров на своем заседании в среду поддержал отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.
Такое решение правительство приняло, рассматривая кадровые вопросы, передает "Украинская правда".
Как уточнил один из министров, туда были включены вопросы одобрения отставки одесского губернатора.
В повестке дня последним пунктом указывалось лишь общая информация "Кадровые вопросы".
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"Кадры по списку смотрите, пожалуйста", - сказал премьер-министр Гройсман министрам. Замечаний не было.
"Тогда по списку решение относительно кадров принято", - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимает с мая 2015 года. Порошенко тогда сказал, что подпишет указ об увольнении Саакашвили, если правительство внесет соответствующее представление.