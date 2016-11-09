Кабмин принял отставку главы Одесской ОГА Саакашвили

Такое решение правительство приняло, рассматривая кадровые вопросы, передает "Украинская правда".

Как уточнил один из министров, туда были включены вопросы одобрения отставки одесского губернатора.

В повестке дня последним пунктом указывалось лишь общая информация "Кадровые вопросы".

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"Кадры по списку смотрите, пожалуйста", - сказал премьер-министр Гройсман министрам. Замечаний не было.

"Тогда по списку решение относительно кадров принято", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимает с мая 2015 года. Порошенко тогда сказал, что подпишет указ об увольнении Саакашвили, если правительство внесет соответствующее представление.