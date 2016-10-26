Россия не пустила миссию Красного Креста к украинским заложникам – Порошенко

Россия отказала миссии Красного Креста в визите к украинским заложникам несмотря на договоренности, которые были достигнуты в Берлине. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время вручения верительной грамоты Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яном Пеклом, передает пресс-служба главы государства.

«Сегодня мы получили официальный отказ на посещение представителями широкой гуманитарной миссии Международной организации Красного Креста. Им снова было отказано в допуске к наших заложников», - сказал президент, добавив, что «это является категорически неприемлемым, когда договоренности не выполняются».

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По словам Порошенко, также недопустимо невыполнение договоренностей о прекращении огня, ведь представители миссии ОБСЕ вновь попали под обстрел.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что санкции против России должны быть продлены в случае, если Кремль не будет выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, сегодня первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что ожидает от контролируемых Россией боевиков на Донбассе предоставление координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе разрешения на посещение украинских заложников на оккупированной территории.

Геращенко пояснила, что координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе находится на Донбассе уже несколько дней.