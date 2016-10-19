В Берлине начались переговоры лидеров "нормандской четверки" (фото, видео)
В Берлине начались переговоры лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия).
Обэтом передает корреспондент УНИАН.
Так, в резиденции федерального канцлера Германии начались переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина.
Читайте такжеПутин прибыл в Берлин на переговоры "нормандской четверки"
С украинской стороны в переговорах, кроме президента, также принимают участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
Главы четырех стран - президент Украины Петр Порошенко, Франции Франсуа Олланд, России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сидят за большим круглым столом. Вместе с ними также присутствуют и министры иностранных дел.
К самому началу переговоров камеры не пустили, операторы присутствовали уже тогда, когда чиновники сидели за столом. В присутствии камер они молчали, любезно обмениваясь улыбками.
В Берлине началась встреча "нормандской четверки". Видео прямо из зала заседаний pic.twitter.com/jPl5dXhRqd— DW (на русском) (@dw_russian) October 19, 2016
Как сообщал УНИАН, перед встречей «нормандской четверки» в Берлине прошли трехсторонние переговоры лидеров Украины, Германии и Франции.
Напомним, 18 октября Порошенко, Олланд и Меркель договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате».