Дело по "черной бухгалтерии": Холодницкий заявил о трех готовых проектах подозрений "очень известным людям"

16:57, 30 сентября 2016
Политика
1800 0

По делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов уже готовы три проекта подозрений "очень известным людям". 

фото: УНИАН

Об этом сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Читайте такжеВ НАБУ готовят ряд подозрений по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов

"Есть (подозрения - УНИАН) но подозрения эти надо подкрепить доказательствами, чтобы было с чем идти в суд. Проекты подозрений у меня на столе лежат. Пока три. Это люди очень известные", - заявил Холодницкий.

Вчера глава МВД Арсен Аваков сообщил, что министерство передаст НАБУ несколько оригиналов документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов. В связи с этим НАБУ хочет допросить Авакова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter