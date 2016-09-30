Дело по "черной бухгалтерии": Холодницкий заявил о трех готовых проектах подозрений "очень известным людям"
16:57, 30 сентября 2016Политика
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По делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов уже готовы три проекта подозрений "очень известным людям".
Проекты подозрений уже лежат на столе / фото: УНИАН
Об этом сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
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"Есть (подозрения - УНИАН) но подозрения эти надо подкрепить доказательствами, чтобы было с чем идти в суд. Проекты подозрений у меня на столе лежат. Пока три. Это люди очень известные", - заявил Холодницкий.
Вчера глава МВД Арсен Аваков сообщил, что министерство передаст НАБУ несколько оригиналов документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов. В связи с этим НАБУ хочет допросить Авакова.
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