Звезда 90-х откровенно рассказал, почему обижен на Винника

Лери Винн подчеркнул, что певец "слизал" его образ.

Украинский певец, звезда 90-х годов Валерий Дятлов, известный под сценическим именем Лери Винн, рассказал об обиде на Олега Винника.

Не секрет, что артист много лет назад на пике своей популярности исчез из шоу-бизнеса. Однако, по словам Лери Винна, Винник присвоил себе его образ.

"Да, образ действительно был "слизан", и никто этого не скрывал. Я задавал вопрос: "Что вы творите? Посмотрите мои фото с 1998-2003 годов – это практически точная копия, вы повторили все образы". В ответ услышал: "Да ты же сейчас этим не пользуешься". Я предложил: "Так заплатите, да и пользуйтесь", – вспомнил исполнитель хита "Ветер" в интервью OBOZ.UA.

Певец добавил, что предлагал коллеге создать дуэт, чтобы объединить поклонников. Однако эта идея так и не реализовалась.

"Со временем пришла в голову другая идея: "Слушайте, давайте сделаем дуэт, устроим какой-нибудь красивый скандал... Представьте, как поведут себя фанатки – его и мои". Но, к сожалению, люди порой не умеют мыслить стратегически, поэтому – идея умерла еще до рождения", – добавил певец.

К слову, Лери Винн родился в Днепре, а позже переехал в Винницу. Его певческая карьера началась в 1990 году, а через несколько лет мужчина стал заслуженным артистом Украины. Позже он ушел со сцены и сейчас имеет собственное агентство.

