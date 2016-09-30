НАБУ допросит Авакова по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов на следующей неделе - Холодницкий

Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Мне не нравятся такие дозированные выбросы информации. Такое впечатление, что мы превращаем производство в сериалы, этого не надо и нельзя делать. Через 4 месяца после начала производства новые и новые листы появляются, что может свидетельствовать о том, что каким-то образом дозировано их кому-то кто-то выбрасывает. Я так понимаю, что там 4 листа, я лично не видел", – заявил Холодницкий.

Читайте такжеХолодницкий рассказал, как проходит тестирование кандидатов в прокуроры САП

Как сообщал УНИАН, накануне Аваков заявил о передаче 29 сентября НАБУ оригиналов документов из так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, выявленных МВД. "Сегодня передаем НАБУ выявленные МВД несколько листов оригиналов "черной бухгалтерии" Партии регионов. Важно дожимать и вычищать политическую грязь!" - написал Аваков.

30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим и нынешним чиновникам.