Победители 'Евровидения-2024' исполнили легендарный украинский хит (видео)

Победители международного песенного конкурса "Евровидение-2024" Nemo, которые недавно приехали в Киев из Швейцарии, неожиданно спели на украинском языке.
Музыкальным сюрпризом артисты порадовали публику на большом сольном концерте певицы Jerry Heil, который состоялся вчера, 4 апреля, во Дворце спорта. Не секрет, что после участия в международном песенном конкурсе артисты подружились. Поэтому они решили исполнить хит "Запроси мене у сни", который написал Владимир Ивасюк, а пел Назарий Яремчук, и вызвали бурные овации в зале.
Реакция сети
Видео с выступления уже стало вирусным в сети и собрало много комплиментов:
- "Вау! Невероятный дуэт и невероятная дружба"
- "Так поет украинская душа! Космическое исполнение!"
- "Как же это круто звучит"
- "Браво и спасибо Nemo".
К слову, это уже второй визит Nemo в Украину. Впервые они были в столице в октябре 2025 года. Тогда победители "Евровидения-2024" дали концерт в киевском клубе.
