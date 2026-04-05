Победители 'Евровидения-2024' исполнили легендарный украинский хит (видео)

Nemo удивил поклонников своим знанием украинского языка.

Победители международного песенного конкурса "Евровидение-2024" Nemo, которые недавно приехали в Киев из Швейцарии, неожиданно спели на украинском языке.

Музыкальным сюрпризом артисты порадовали публику на большом сольном концерте певицы Jerry Heil, который состоялся вчера, 4 апреля, во Дворце спорта. Не секрет, что после участия в международном песенном конкурсе артисты подружились. Поэтому они решили исполнить хит "Запроси мене у сни", который написал Владимир Ивасюк, а пел Назарий Яремчук, и вызвали бурные овации в зале.

Реакция сети

Видео с выступления уже стало вирусным в сети и собрало много комплиментов:

"Вау! Невероятный дуэт и невероятная дружба"

"Так поет украинская душа! Космическое исполнение!"

"Как же это круто звучит"

"Браво и спасибо Nemo".

К слову, это уже второй визит Nemo в Украину. Впервые они были в столице в октябре 2025 года. Тогда победители "Евровидения-2024" дали концерт в киевском клубе.

