В Европарламенте с участием Еврокомиссии и Евросовета обсудят отношения с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Брюсселе руководитель пресс-службы Европарламента Марджори ван ден Бруке сообщила, что соответствующее обсуждение пройдет 5 октября в рамках пленарного заседания ЕП в Страсбурге.

По ее словам, предметом обсуждения станет подготовка к предстоящему саммиту ЕС, который пройдет 20-21 октября в Брюсселе. «Будут обсуждаться три вопроса: миграция, международная торговля и отношения с Россией», - сообщила Марджори ван ден Брук.

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Тема подготовки к предстоящему саммиту и отношения с Россией также будут предметом обсуждения президента Европейского парламента Мартина Шульца с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время визита главы ЕП в Братиславу.

Как сообщил пресс-секретарь президента ЕП Джакомо Фассина, «он (Шульц) встретится в четверг с премьер-министром Фицо, и они обсудят Братиславский саммит (саммит состоялся 16 сентября) и подготовку к Европейскому совету, который состоится 20-21 октября и будет посвящен вопросам миграции, торговли и отношений с Россией».

Кроме того, Шульц в ходе визита в Словакию примет участие в неформальном заседании глав парламентов ЕС, так называемом Братиславском парламентском саммите, который запланирован на 6-7 октября.