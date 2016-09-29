Туск рассказал, когда ЕС планирует обсудить продление санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Европейского Совета Дональд Туск в рамках переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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«Мы продолжаем обсуждать то, как мы можем оказать помощь по полному внедрению Минских договоренностей, чтобы можно было достичь настоящего прекращения огня и, я надеюсь, мира. Моя роль в Европе - разъяснять, что Украина - жертва ситуации. Мы должны продолжать оказывать Украине поддержку. Я предложил своим коллегам в октябре обсудить общую стратегию в решении ситуации. Надеюсь, что в декабре мы в Европейском Совете сможем продолжить нашу политику по введению и соблюдению санкций», - сказал Туск.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры Евросоюза рассмотрят состояние отношений с Россией и возможность их улучшения на саммите 20-21 октября.