Советники Трампа тайно лоббировали в США интересы Партии регионов - Associated Press
Фирма председателя предвыборной компании США Дональда Трампа Пола Манафорта непосредственно организовала тайную операцию по лоббированию в Вашингтоне Партии регионов во время президентства Виктора Януковича.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на электронные письма.
Как отмечается, лоббирование включало попытки получить одобрительное общественное мнение американцев, положительно освещая в прессе украинских чиновников, в частности в The New York Times, The Wall Street Journal и в самом Associated Press.
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Из писем следует, что заместитель Манафорта в штабе Трампа Год Гейтс лично руководил работой двух известных вашингтонских лоббистских фирм Mercury LLC и Podesta Group Inc, которые организовывали встречи украинского руководства с сенаторами и конгрессменами влиятельных американских комитетов для украинских интересов.
Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов The New York Times, Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной" кассы Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Американец играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.