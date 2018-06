Советники Трампа тайно лоббировали в США интересы Партии регионов - Associated Press

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на электронные письма.

Как отмечается, лоббирование включало попытки получить одобрительное общественное мнение американцев, положительно освещая в прессе украинских чиновников, в частности в The New York Times, The Wall Street Journal и в самом Associated Press.

Читайте такжеГлава штаба Трампа мог получить почти $13 миллионов из "черной" кассы Януковича - The New York Times

Из писем следует, что заместитель Манафорта в штабе Трампа Год Гейтс лично руководил работой двух известных вашингтонских лоббистских фирм Mercury LLC и Podesta Group Inc, которые организовывали встречи украинского руководства с сенаторами и конгрессменами влиятельных американских комитетов для украинских интересов.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов The New York Times, Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной" кассы Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Американец играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.