Пайетт заявил о неизменности позиции США относительно поддержки украинской армии

Об этом, как сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

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Пайетт, в связи с завершение своей дипломатической миссии в Украине, отметил, что для него было честью работать здесь. «Я оставляю этот пост с искренним убеждением, что Украина будет и впредь продолжать проведение реформ. Американское правительство и Министерство обороны во главе с министром имеют неизменную позицию – продолжать оказывать поддержку Украине и ее Вооруженным Силам», - сказал он.

В свою очередь, министр обороны Украины поблагодарил посла за неоценимый вклад в развитие отношений между двумя государствами. «Я лично сожалею, что подходит к концу ваше пребывание на посту посла США в Украине. В самые важные и самые тяжелые времена за всю историю независимости Украины вы были с нами. Благодаря вашей настойчивости и профессионализму нам удалось построить конструктивный диалог, а помощь от Соединенных Штатов – самая большая из предоставленной Украине», - заявил Полторак.

Он выразил благодарность от имени солдат и офицеров за масштабную поддержку правительству и гражданам США. Также он подчеркнул, что «благодаря таким друзьям, как США, идет процесс укрепления обороноспособности и реформирования ВСУ по стандартам НАТО».

В знак благодарности Полторак наградил Пайетта знаком отличия Министерства обороны – нагрудным знаком “Знак почета”.

Как сообщал УНИАН, в июле Сенат США (Верхняя палата Конгресса) утвердил дипломата Мари Йованович следующим послом в Украине. Действующий посол США в Украине Джеффри Пайетт был утвержден послом США в Греции.