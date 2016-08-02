Если санкции против России не работают, их нужно усилить - посол США

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт, передает Der Standard.

"Мы не должны поддаваться на аргумент, что санкции не работают, поэтому должны быть отменены. Наоборот: если санкции не работают, они должны быть усилены", - убежден он.

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По словам Пайетта, в некоторых странах ЕС, таких как Германия и Австрия, раздаются призывы к ослаблению санкций.

Посол США в Украине убежден, что санкции могут быть эффективными только в случае единства по вопросу их сохранения.

Говоря о санкциях против оккупированного полуострова, он отметил: "Крымские санкции будут сохраняться до тех пор, пока Крым оккупирован Россией".