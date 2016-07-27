В Киеве состоится крестный ход УПЦ КП: движение по центру города в четверг могут ограничить

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на распоряжение КГГА от 25 июля № 577.

Так, в документе не говорится о необходимости перекрытия движения транспорта 28 июля, когда запланирован ход УПЦ КП. Однако, как пояснили в пресс-службе, в случае большого количества участников мероприятия возможны ограничения на проезд по ходу перемещения колонны верующих от Владимирского собора ко Владимирской горке.

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Согласно распоряжению, маршрут крестного хода УПЦ КП пролегает: бульвар Тараса Шевченко, 20 - ул. Владимирская – ул. Трехсвятительская – Владимирская горка (с 12.00 до 13.30). Торжественный молебен на Владимирской горке будет проведен с 13.30 до 14.30.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 28 июля примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины (Владимирская горка).