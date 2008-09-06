Проблема выполнения мирного плана по Грузии заключается... в переводе
18:30, 06 сентября 2008Политика
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Суть поняли во Франции
Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР объясняет разницу понимания мирного плана для Осетии проблемами перевода.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во французском Авиньоне по итогам двухдневного неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС.
«Проблемы идут от перевода. План был подписан, я присутствовал при этом, потом текст был переведен на английский, а затем – на русский», - сказал Б.КУШНЕР.
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