Проблема выполнения мирного плана по Грузии заключается... в переводе

Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР объясняет разницу понимания мирного плана для Осетии проблемами перевода.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во французском Авиньоне по итогам двухдневного неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

«Проблемы идут от перевода. План был подписан, я присутствовал при этом, потом текст был переведен на английский, а затем – на русский», - сказал Б.КУШНЕР.