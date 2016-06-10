Телеведущий Евгений Киселев заявляет, что ФСБ завела на него уголовное дело за "публичные призывы к терроризму"

Об этом он написал в блоге на Эхо Москвы.

"Спрашиваете, статья какая? Да двести пять – два УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", - пишет Киселев.

Телеведущий предполагает, что это связано с его высказываниями в поддержку освобожденной из незаконного заключения в РФ украинской летчицы, народного депутата ВР Надежды Савченко.

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"Высказался в поддержку Надежды Савченко, когда она еще в плену была. В ответ на вопрос одного украинского СМИ, все ли делают власти Украины для ее освобождения, сказал, что могли бы и пожестче действовать – точно также, как российские власти вели себя во всей этой истории. Вот и прилетела "обратка", - отметил Киселев.

Кроме того, по его словам, в московскую квартиру его 88-летней тещи, где он зарегистрирован, но не проживает, явились с обыском ФСБшники, полицейские, "а также явно подставные понятые без удостоверяющих их личность документов, одним из которых – характерная деталь! – был ряженый "казак". Однако ничего не нашли, ничего не изъяли.

Вместе с тем, как пишет Киселев, его жену "пугают принудительным приводом на допрос, хотя на допросе она уже была и воспользовалась статьей 51-й Конституции, представляющей гражданину право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников".

Киселев утверждает, что "какие бы угрозы ни звучали в мой адрес, какой бы грязью ни пытались меня облить, как бы ни пытались меня запугать – в Москве ли, в Киеве или где-то еще, я не намерен отступаться от своих убеждений. Я считаю, что Путин "вооружен и очень опасен".