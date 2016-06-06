В Меджлисе рассказали подробности обыска у крымского татарина, которого силовики РФ отпустили под подписку о невыезде (видео)

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, передает Громадське.

По его словам, задерживать Мустафаева прибыли около 30 силовиков.

"Начали обыск в здании, разбудили семью, где есть дети. Вели себя грубо – наручников не надевали, но давали противоречивые команды – то сесть, то лечь", – сказал Джелялов.

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Он сказал, что вызывает недоумение повод для обыска и задержания – дело 2012 года, когда Мустафаев работал лесником, и вроде на его участке незаконно вырубили лес. По словам Джелялова, дело было закрыто еще в 2012 году.

"Мустафаеву задавали вопросы о причастности к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", во время обыска искали запрещенную в РФ религиозную литературу", – сообщил заместитель председателя Меджлиса.

По его словам, обыски в такой форме осуществляются исключительно для того, чтобы вызвать напряжение в кримьскому обществе, чтобы напугать крымских татар.

Как сообщал УНИАН, задержание провели 5 июня в селе Красный Мак Бахчисарайского района.