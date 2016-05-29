Кремль в вопросе обмена Савченко действовал как Каддафи – российский журналист

Кремль в вопросе обмена украинской летчицы Надежды Савченко действовал как лидер Ливии Муаммар Каддафи, который брал заложников для торга с Западом.

Такое мнение в программе «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы» высказала российский журналист Юлия Латынина.

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Она напомнила, что в Ливии в 1998 году в одном из госпиталей разразилась эпидемия ВИЧ. В результате спецслужбы этой страны «быстро разоблачили врагов» – ими оказались 5 болгарских медсестер и палестинец-интерн, которые «заражали детей по заданию не то Моссада, не то ЦРУ». При этом обвиняемых пытали, и они признались в совершенном «преступлении».

«Полковник Каддафи был международный террорист. Его поймали на том, что он организовал взрыв пассажирского авиалайнера. Каддафи было важно объяснить своему народу, что Европа и Америка – они не только облыжно его обвиняют в терроризме, но сами в это время убивают ливийских детей. Это они террористы, а не он», - пояснила она и добавила, что Каддафи было «жизненно важно заставить европейских лидеров снова с ним говорить».

«На самом деле, смертный приговор болгарским медсестрам – это было такое приглашение к диалогу. Это было ровно из серии «если вы не снимите санкции, мы будем бомбить Воронеж». Никто не собирался приводить приговор в исполнение, это было просто создание позиции для торга. Так покойник Каддафи понимал геополитику», - добавил журналист.

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По ее словам, в результате за медсестрами прилетел президент Франции Николя Саркози, и международная изоляция Ливии была тогда прервана. В обмен на медсестер Каддафи заключил с Францией договор о поставках оружия и развитии ядерных технологий в мирных целях.

«Так вот я к тому, что история с Надеждой Савченко, с одной стороны, один в один повторяет историю с болгарскими медсестрами. Но видно, что то, что удалось Каддафи, не удалось в данном случае Кремлю. Потому что с самого начала процесса было ясно, что приговор Савченко – это создание позиции для торга. Ни абсурдность процесса, ни растущее международное негодование Кремль абсолютно не смущали, потому что чем выше была цена Савченко, тем больше можно было в обмен спросить. Кремль то давал понять, что если вы хотите Савченко, вы должны снять санкции. То говорил: а давайте обменяем Савченко на Бута», - сказала Латынина.

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При этом она убеждена, что «блестящая геополитическая разводка» Кремля с треском провалилась.

По мнению Латыниной, обмен на спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова – это «утешительный приз, чтобы было что показать по зомбоящику».

«То есть как, видимо, развивалась ситуация? Скорее всего, что вместо того, чтобы менять Савченко на снятие санкций, Савченко меняли на то, чтобы новых санкций не было. Скорее всего, Кремлю грозили новыми санкциями: «Был список Магнитского. Хотите список Савченко? Тоже получите». Там еще напомню, напоследок хоть что-то пытались выцыганить и Савченко просили помилование написать. Она, естественно, отказалась, и в результате оказалось, что просьбу о помиловании написали родственники погибших журналистов, которые, видимо, за 3 минуты до того, как поставили подпись под этим документом, вряд ли знали, что они собираются просить о помиловании Савченко», - добавила российский журналист.