Попытки врага сорвать Минские соглашения говорят об угрозе нацбезопасности Украины - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на базе воинской части Вооруженных сил Украины в Девичках (Киевская область) перед показательным занятием с командирами артиллерийских подразделений.

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Президент подчеркнул, что ситуация на востоке Украины пока остается напряженной.

"Очередные попытки врага сорвать Минские договоренности свидетельствуют об огромных рисках и угрозах национальной безопасности, суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", - заявил Порошенко.

По его словам, в таких условиях Вооруженные силы прилагают неимоверные усилия для надежного удержания линии соприкосновения.