Украинские военные должны открывать огонь на поражение в условиях угрозы их жизни - Порошенко

Об этом сказал Петр Порошенко во время выступления на базе воинской части Вооруженных сил Украины (пгт Девички, Киевская область) перед показательным занятием с командирами артиллерийских подразделений.

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"В случае крайней необходимости, в условиях, когда наши военнослужащие остаются объектом нападения, тогда, когда их жизни угрожает опасность, они имеют четкий и жесткий приказ давать отпор врагу, открывая огонь на поражение, и действуют эффективно, как это и положено", - подчеркнул президент.