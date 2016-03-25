Партия "Видродження" требует запретить повышение коммунальных тарифов до 2018 года

А также – начать реализовывать государственную программу энергоэффективности в коммунальной сфере.

Об этом в пятницу, 25 марта, во время пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження», народный депутат Украины Виктор Бондарь.

По его словам, политика правительства по регулированию тарифов свелась к постоянному их повышению и в то же время – к массовой раздаче субсидий. За два года такой практики государственные расходы на субсидии достигли рекордных размеров и превратились в непосильное бремя для государственного бюджета. И чем большими являются коммунальные тарифы, тем больше растут расходы государства на субсидии.

«Видродження» считает дальнейшее увеличение коммунальных тарифов не только экономически неэффективным, но и непосильным для граждан. Уже скоро мы будем наблюдать кризис неплатежей. Сейчас долг населения за коммуналку составляет более 10 миллиардов гривен. Потому что нельзя повышать коммунальные услуги, а доходы населения оставлять на старом уровне! Сегодня мы вообще наблюдаем нонсенс – средний размер жилищной субсидии превысил размер прожиточного минимума! В проекте Постановления № 4218 мы предлагаем ввести мораторий на повышение коммунальных услуг до 31 декабря 2017 года и одновременно немедленно начать государственное финансирование программ энергоэффективности, которые дали бы возможность благодаря современным технологиям остановить рост тарифов, а гражданам – экономить на комуслугах», - пояснил Виктор Бондарь.

Во время пресс-конференции он презентовал первоочередные решения, которые предлагает «Партия «Видродження» для выхода из тарифного кризиса установлением справедливой системы тарифообразования.

«За время действия моратория необходимо провести аудит фактических затрат производителей услуг ЖКХ, выявить «слабые места», непрофильные расходы, потери сетей. Сформировать карту проблемных регионов. Также, по нашему мнению, необходимо взять несколько регионов и те расходы, которые государство должно было бы направить на субсидии в случае очередного подорожания газа, перенаправить на энергоэффективность. Государство должно реально помочь людям избавиться от этой коммунальной зависимости, а предприятиям производителям коммунальных услуг – модернизировать свои мощности и таким образом – снизить затраты на производство, а следовательно – и тарифы. Надо отказываться от опасной политики проедания средств. Потому что рано или поздно мы проснемся в холодных домах и с пустыми кошельками», - заявил сопредседатель депутатской группы «Партия«Видродження» Виктор Бондарь.

Среди других предложений депутат назвал формирование законодательной базы по стимулированию мероприятий по энергоэффективности.