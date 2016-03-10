В Крыму "суд" по запрету Меджлиса перенесли на неделю

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев в интервью "Крым.Реалии".

"Адвокат подал ходатайство о том, чтобы перенести заседание в виду того, что он не успел ознакомиться с материалами дела. Там большой объем, с которым нужно ознакомиться. Суд ходатайство удовлетворил. Следующее заседание суда состоится 17 марта в 9:30", – сказал Смедляев.

Как сообщил накануне первый замглавы Меджлиса Нариман Джелял, они намерены просить суд отсрочить рассмотрение дела для ознакомления с материалами.

7 марта защите Меджлиса передали документы по иску, инициированному назначенной Москвой "прокурором" Крыма Натальей Поклонской. Таким образом, до следующего заседания оставалось меньше трех суток на ознакомление с материалами дела, которые насчитывают больше 600 страниц.

Читайте такжеОккупационные власти в Симферополе заявили о планах "отжать" здание главного офиса Меджлиса

Ранее "Верховный суд" Крыма приступил к рассмотрению иска о запрете Меджлиса. На первом заседании 3 марта обвинение потребовало приобщить к делу папку документов, которые, по версии российского следствия, подтверждают, что действия представительного органа крымских татар являются "противоправными и экстремистскими". Руководители Меджлиса прогнозируют, что, скорее всего, суд удовлетворит требования прокуратуры.

В ООН призвали Россию не допустить запрета Меджлиса в Крыму. Также обеспокоенность по этому поводу выразил и Евросоюз.

Крымская правозащитная группа обратилась в международные организации с заявлением о недопустимости запрета Меджлиса в Крыму.