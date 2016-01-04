Пресс-конференция адвокатов Корбана: реакция на процессуальные нарушения и перспективы апелляции (событие завершено)

Тема мероприятия: "Тридцатичасовое судилище над Геннадием Корбаном: реакция на процессуальные нарушения и перспективы апелляции".

Среди участников пресс-конференции адвокаты Геннадия Корбана Алексей Шевчук, Александр Лысак, Алексей Мирошник, Игорь Барсученко, а также народные депутаты.

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