Пресс-конференция адвокатов Корбана: реакция на процессуальные нарушения и перспективы апелляции (событие завершено)
УНИАН проводит пресс-конференцию по делу против лидера УКРОПа Геннадия Корбана.
Тема мероприятия: "Тридцатичасовое судилище над Геннадием Корбаном: реакция на процессуальные нарушения и перспективы апелляции".
Среди участников пресс-конференции адвокаты Геннадия Корбана Алексей Шевчук, Александр Лысак, Алексей Мирошник, Игорь Барсученко, а также народные депутаты.
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