В полном тексте решения суда об аресте Корбана много странных моментов – адвокат

Полный текст решения суда об изменении меры пресечения лидеру УКРОПа Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей, который сегодня был объявлен в Днепровском районном суде Киева судьей Николаем Чаусом, указывает на новые нарушения, допущенные этим судьей.

Об этом журналистам сообщил адвокат Геннадия Корбана Александр Лысак.

По словам защитника, на соответствующем заседании не присутствовали ни прокуроры, ни сам Геннадий Корбан.

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Адвокат подчеркнул, что судья Днепровского райсуда Николай Чаус превысил свои полномочия, определив местом содержания политика Киевский следственный изолятор, а законодательство не возлагает на суды такую обязанность. Пока же защитникам и народным депутатам неизвестны ни местонахождение Геннадия Корбана, ни причины, по которым его не доставили на судебное заседание.

Еще одним «странным фактом» адвокат считает то, что суд определил Днепровский райсуд местом подачи апелляционной жалобы на решение о содержании под стражей, хотя действующий УПК четко регламентирует, что решение следственного судьи подаются в апелляционный суд (то есть апелляционная жалоба должна быть подана именно в апелляционный суд).

«Придерживаясь требований и решения суда, мы вчера подали апелляционную жалобу на это решение. Она будет дополнена с учетом того содержания, которое сегодня было провозглашено», – отметил Александр Лысак. В частности, по его словам, в апелляционной жалобе будет указано еще одно нарушение судьи Николая Чауса, который определил срок действия постановления об изменении меры пресечения на содержание под стражей Геннадию Корбану до 25 февраля 2016 года без соответствующего ходатайства прокуратуры. Дело в том, что в ходатайстве Генпрокуратуры, которое удовлетворил Чаус, речь шла лишь об изменении меры пресечения, срок которой ранее был определен Печерским судом и истекает 31 декабря. Поэтому суд мог продлить этот срок лишь при условии подачи соответствующего ходатайства не ранее чем за 5 суток до момента его окончания, отметил адвокат.

«Учитывая то, что 5 суток уже не было, он (прокурор) не имел права обращаться с таким ходатайством. Поэтому суд вышел за рамки, определенные законом, и фактически без ходатайства прокурора о продлении действий мер обеспечения уголовного производства сразу продлил действие меры пресечения. Это меня сильно удивляет», – подчеркнул Александр Лысак, назвав это вопиющим нарушением, которое никоим образом не согласуется с требованиями действующего УПК.

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По словам Александра Лысака, в связи с объявлением решения Днепровского райсуда он физически не мог попасть на рассмотрение своего же ходатайства об изменении меры пресечения Геннадию Корбану, которое должно было начаться сегодня, в 12.00, в Печерском районном суде Киева: заседание для оглашения решения было запланировано на 10.00, однако началось в 11.30. Он также добавил, что, согласно действующему законодательству, суд не мог рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения политику без его участия в заседании.