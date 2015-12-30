Порошенко поручил провести люстрационную проверку в отношении ряда назначенных им должностных лиц

Об этом говорится в распоряжении №821/2015-рп от 29 декабря 2015 года, опубликованном на сайте главы государства.

"Провести с 15 июня 2016 года проверку достоверности сведений в отношении применения запретов, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти", в отношении таких должностных и служебных лиц, которые занимают должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Украины", - сообщается в документе.

Читайте такжеГФС в ходе люстрации освободила 42% высшего руководства и 15% руководства в регионах

В частности, речь идет о проверке пресс-секретаря президента, помощников, уполномоченных, советников президента; постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым и его заместителей; руководителя секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета; председателя Национальной службы посредничества и примирения.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк объясняет попытки отменить закон о люстрации следствием «косметических ремонтов» судебной системы. В частности Яценюк подчеркнул, что Конституционный суд стремится отменить закон о люстрации, «потому что те, кто поддерживали режим Януковича, хотят вернуться обратно».