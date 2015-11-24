Есть все основания ожидать положительного доклада Еврокомиссии о безвизовом режиме для Украины - результаты заседания старших должностных лиц

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во вторник в Брюсселе по результатам заседания Старших должностных лиц безвизового диалога.

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"Есть очень много факторов, которые этому способствуют. Мы, действительно, принципиально выполнили большинство требований", - заявила заместитель министра.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день у Европейской стороны нет окончательного видения по поводу того, что было принято Верховной Радой". "Они не могут сейчас сформировать свою реакцию, но у нас есть еще две недели, в течение которых мы должны обеспечить предоставление как принятых законов, так и проведение дополнительных встреч для обсуждения результатов анализа Европейской комиссией этих законов. И если они будут довольны тем, что есть, я надеюсь, что решение будет положительным", - пояснила она.

По словам Зеркаль, также решающей является и эта неделя, когда должен быть избран антикоррупционный прокурор. "Есть вопросы по поводу того, что должен быть обеспечен прозрачный процесс избрания антикоррупционного прокурора, и эта неделя является решающей, поскольку на этой неделе должна завершиться процедура его избрания. Также есть вопросы к законам, которые были приняты Верховной Радой, поскольку они еще не видели окончательной версии редакции закона, который касается создания Агентства по розыску и возвращению активов, а также они не видели окончательную версию того закона, который был принят в отношении арестованного имущества", - детализировала заместитель министра.

Зеркаль уточнила, что на уровне старших должностных лиц встреча была последней, но "интенсивный диалог" будет продолжен.

Дипломат также пояснила, что с выполнением технических критериев завершился "только первый круг ада". "После этого Комиссия готовит доклад, который затем обсуждается странами-членами, и затем начинается законодательная процедура - это проведение законодательного акта через Совет ЕС и парламент. Здесь мы должны все время показывать свой прогресс", - подчеркнула она.

Говоря о временных рамках законодательного процесса, Зеркаль, сославшись на опыт Молдовы, предположила, что это "не больше, чем полгода".