Комитет по противодействию коррупции таки собрал кворум и рекомендовал Раде принять "визовый закон"

Об этом сообщил в своем Facebook нардеп Егор Соболев.

"В том числе комитет рекомендует принять поправку, чтобы реестр такого имущества был открыт в Интернете", - написал он.

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"Надеюсь, сегодня в Парламенте найдутся голоса за этот закон, который соответствует директивам ЕС. Еще позвольте мне как председателю комитета поблагодарить всех избирателей и журналистов за внимание к нашей работе. Утром работать пришли все члены комитета, кроме ярых прогульщиков и действительно больного Гарбуза", - подчеркнул Соболев, прикрепив список нардепов, которые пришли на заседание комитета.

Как сообщал УНИАН, вчера на парламентском комитете по противодействию коррупции, на котором должно было состояться повторное второе чтение "визового" закона о создании Агентства возврата активов, не было кворума.

Заседание комитета началось в 14:00, но пришли лишь 11 депутатов из 22-х.