Климкин в Южной Корее предложил либерализовать визовый режим для украинцев

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Встретился с главой МИД Кореи. Призвал инвестировать больше в Украину. Перспективные направления взаимодействия: сельское хозяйство, ИТ, образование", - говорится в сообщении.

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2/2 Предложил корейскому коллеге либерализовать визовый режим для украинцев. И, конечно, пригласил его посетить Украину. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 Сентябрь 2015

Кроме того, согласно сообщению, Климкин "предложил корейскому коллеге либерализовать визовый режим для украинцев. И, конечно, пригласил его посетить Украину".

Как сообщал УНИАН, Климкин посещает Южную Корею с трехдневным визитом, в ходе которого обсудит с властями страны двустороннее сотрудничество. 17-19 сентября будет находиться с официальным визитом в Южной Корее.