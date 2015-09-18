Климкин в Южной Корее предложил либерализовать визовый режим для украинцев
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с коллегой из Южной Кореи.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Встретился с главой МИД Кореи. Призвал инвестировать больше в Украину. Перспективные направления взаимодействия: сельское хозяйство, ИТ, образование", - говорится в сообщении.
Читайте такжеКонсул Чехии объяснил, как украинцам получить мультивизу на 5 лет
2/2 Предложил корейскому коллеге либерализовать визовый режим для украинцев. И, конечно, пригласил его посетить Украину.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 Сентябрь 2015
Кроме того, согласно сообщению, Климкин "предложил корейскому коллеге либерализовать визовый режим для украинцев. И, конечно, пригласил его посетить Украину".
Как сообщал УНИАН, Климкин посещает Южную Корею с трехдневным визитом, в ходе которого обсудит с властями страны двустороннее сотрудничество. 17-19 сентября будет находиться с официальным визитом в Южной Корее.