Изменения к Конституции содержат нормы, которые могут привести к дезорганизации власти - судья КС Сас

Как передает УНИАН, об этом говорится в опубликованном на сайте КС в особом мнении судьи Саса по поводу заключения Конституционного суда о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

По мнению Саса, КС «должен был бы сделать оговорку по поводу имеющихся в отдельных положениях законопроекта рисков». По его словам, норма о порядке назначения на должность и увольнения с должности префекта президентом Украины по представлению Кабинета министров на первый взгляд не вызывает никаких подозрений, однако «механизм назначения на должность и увольнения с должности префекта будет эффективным лишь при условии, если президент Украины, премьер-министр Украины, члены Кабинета министров будут иметь общие политические взгляды (или являются представителями одной политической «команды»)». «При других обстоятельствах может сложиться ситуация, когда представленные правительством Украины кандидатуры на должности префектов не будут поддержаны президентом Украины. Учитывая то, что именно на префектов возлагается осуществление исполнительной власти в районах и областях, в городах Киеве и Севастополе, закрепление в Конституции нормы, которая не гарантирует осуществления исполнительной власти на местах, является недопустимым», - подчеркивает он.

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При этом судья КС отмечает, что предложенными изменениями устанавливается срок полномочий префекта и не определяется, кто может исполнять его обязанности, если префект не может осуществлять свои функции (отпуск, болезнь и пр). «Таким образом, на конституционном уровне создается угроза нефункционирования исполнительной власти на местах, в результате чего будет нарушен принцип непрерывности власти», - подчеркивает Сас.

Он считает, что отсутствие указанных норм в Конституции «допускает вариации на законодательном уровне, последствия которых в части прав и свобод человека и гражданина невозможно предсказать».

Сас отмечает, что законопроектом также предоставляется префекту полномочие приостанавливать действие актов местного самоуправления с одновременным обращением в суд, но не предусматривается конституционная возможность выражения ему недоверия органами местного самоуправления или территориальной громадой либо другие конституционные механизмы ответственности префекта по инициативе органов местного самоуправления. Судья напомнил, что «по правовой позиции Конституционного суда Украины, изложенной в заключении от 15 января 2008 года №1-в/2008, отмененный институт выражения недоверия председателю областной государственной администрации депутатами областного совета может привести к ограничению прав граждан». По его мнению, отсутствие аналогичного института в отношении префекта «может негативно повлиять на права и свободы человека и гражданина». Он добавляет, что анализ положений законопроекта свидетельствует о том, что префект может останавливать действие актов местного самоуправления, в том числе принятых по результатам референдума, однако такое полномочие префекта противоречит праву территориальной громады осуществлять местное самоуправление непосредственно путем местных референдумов», поскольку по своей правовой природе результаты волеизъявления на референдуме являются окончательными, не требуют утверждения или одобрения любыми органами государственной власти и являются обязательными к исполнению на соответствующей территории.

Сас отмечает, что законопроектом предусматривается, что префект «направляет и организует деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти», однако эти же полномочия в полном объеме принадлежат центральным органам исполнительной власти, в частности министерствам, а межминистерскую координацию деятельности осуществляет Кабинет министров.

«Неопределенность форм и пределов полномочий префекта по указанным вопросам создает на конституционном уровне множественность источников власти (министерства и нескольких десятков префектов) с одними и теми же конституционными полномочиями. Такой способ организации государственной власти создает на конституционном уровне возможность ее перманентной дезорганизации, безответственности, поскольку префекты, согласно законопроекту, не ответственны перед Кабинетом министров за свои вмешательства в полномочия министерств, а акты префектов по этим вопросам не могут быть отменены Кабинетом министров Украины», - подчеркнул судья КС.

Сас отмечает, что в соответствии с предложенными законопроектом редакциями пункта 8 части первой статьи 106 и части третьей статьи 144 Конституции, президент Украины при определенных обстоятельствах временно приостанавливает полномочия состава совета общины, районного, областного совета. «В то же время в части шестой статьи 144 Конституции Украины в редакции законопроекта предусматривается досрочное прекращение Верховной Радой полномочий состава совета, а совета как органа, определенного в части четвертой статьи 140 Конституции Украины в редакции законопроекта. Непонятно, какой конституционный смысл заложен в прекращении полномочий состава совета. Возникает вопрос, это дает право прекращать полномочия отдельных депутатов или их отдельные депутатские полномочия. Такая неопределенность статуса депутатов не дает им возможности осознанно исполнять свои обязанности, противоречит гарантии знать свои права и обязанности, установленной в части первой статьи 57 Конституции Украины, чем ограничивает права и свободы человека и гражданина», - считает судья КС.

Сас отмечает, что законопроектом предлагается исключить положение, согласно которому «государство участвует в формировании доходов бюджетов местного самоуправления, финансово поддерживает местное самоуправление». «Такое изменение не является своевременным, поскольку не учитывает, что из двадцати семи субъектов - административно-территориальных единиц (Автономная Республика Крым, области, города Киев и Севастополь) - лишь несколько являются донорами, которые самостоятельно обеспечивают себя финансами и наполняют доходами государственный бюджет Украины, а остальные - реципиенты, которые нуждаются в финансовой помощи от государства», - отмечает судья в особом мнении. Он считает, что исключение указанного положения «снижает уровень конституционных социально-экономических гарантий государства для жителей дотационных территориальных громад, чем ограничивает их права и свободы».

По словам судьи КС, большое количество «неточностей, несогласованностей, пробелов в изменениях в Конституцию, предложенных законопроектом», является недопустимым для Конституции и «может привести к неоднозначному пониманию его норм».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (о децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Четверо судей Конституционного суда Украины Сергей Сас, Николай Мельник, Михаил Гультай и Игорь Слиденко выразили свои особые мнения по поводу изменений в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту Верховной Рады, полученное заключение КС раздают народным депутатам и направляют президенту Украины. После этого парламент предварительно принимает законопроект (в первом чтении) 226 голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.