Гройсман: Без изменений Конституции Украину ждет новый режим и майдан

"Речь ведь идет о действительно историческом голосовании. Создание полноценного местного самоуправления навсегда подведет черту под нашим советским и постсоветским прошлым и сделает необратимым превращение Украины в настоящую европейскую державу. Провал же этой реформы снова отбросит Украину на годы или даже десятилетия назад", - пишет Гройсман в статье для ZN.UA.

Читайте такжеГройсман напомнил, что никакого особого статуса Донбасса нет, есть закон об особенностях самоуправления

Спикер напомнил, что от окончательного запуска этой реформы Украину отдаляют всего два голосования в Верховной Раде. Первое – не менее чем 226 голосов на текущей сессии в августе, и 300 на следующей, по прогнозам главы ВРУ, в сентябре-октябре.

По мнению Гройсмана, эта реформа нужна, поскольку "сильное местное самоуправление – основа европейской демократической культуры и предохранитель от любых попыток узурпации власти".

"Не сделаем реформу сегодня – запустим новый цикл: снова узурпация - снова режим – снова майдан. Только уже наконец-то стоит нам всем понять, что после каждого такого витка мы падаем все ниже и ниже и изнуряем общество все больше и больше!" - призывает спикер парламента.

Кроме того, по его мнению, остановка реформы децентрализации неизбежно отразится и на вере украинцев в успех других реформ.

"Теперь наступил момент истины. Изменения в Основной Закон – это первое решение такого уровня, которое требует действительно консолидированной позиции народных депутатов. Консолидированных 300 голосов. И позиции даже не партийной, а гражданской. Это тест для украинского парламента и каждого народного депутата. За тем, как он будет составлен каждым депутатом, будет смотреть не только все украинское общество, будут смотреть наши друзья и партнеры и наши враги. Это тест для Украины на ее готовность проводить действительно системные реформы", - пишет Гройсман.