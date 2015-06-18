Плохая публичная политика

Президент, безусловно, имеет право на отставку руководителя СБУ Валентина Наливайченко. В этом нет ничего особенного. Это его преференция, он лично отвечает за безопасность страны и СБУ – это его инструмент. Проблема в другом: эта отставка не понятна большинству граждан страны, особенно, после Майдана.

Социально активным украинцам мотивы президента должны быть ясны. А отставка Наливайченко проводилась в худшей манере украинской политики – кулуарно. В результате, большинство людей не понимают, за что увольняют Наливайченко. Прежде, чем выносить этот вопрос на голосование парламента, ему должны были быть предъявлены какие-то обвинения, допустим, в профессиональном несоответствии занимаемой должности, некомпетентности, предательстве, в провале работы, в чем угодно. Но этого президент не сделал.

Более того, Наливайченко предложили возглавить Службу внешней разведки. Но, извините, если человек не компетентен, то ему не предлагают должностей. Он уходит в отставку или под следствие.

Также, на фоне этого увольнения, общественности стало известно, что президент торгуется с Верховной Радой, предлагая, например, Виталию Кличко выборы мера Киева в один тур, что нарушает права киевлян и запросы Майдана. Если же эта информация – вранье, то главе государства стоило бы выйти на брифинг и четко сказать, что за голоса УДАРа, поддерживающие отставку Наливайченко, он не предлагает сдать интересы киевлян и нарушить демократические преобразования в избирательном законодательстве. Но президент этого не делает.

Кроме этого, если Наливайченко уходит в отставку, то кто будет займет его место? У президента есть новая кандидатура? Это профессионал? Это человек, не связанный с коррупцией?

На сегодняшний день на должность главы СБУ обсуждаются два претендента – заместители Наливайченко – люди, которые, если Наливайченко в чем-то виноват, виноваты еще больше. Потому что как раз они отвечают за те зоны ответственности, где не все в порядке: борьба с коррупцией и контрабандой в зоне АТО и коррупцией в стране в целом.

В этой связи, есть сильное подозрение, что президент увольняет Наливайченко не за профессиональную непригодность, а за слишком большую самостоятельность. За то, что он не принадлежит его окружению и его политическому проекту, грубо говоря, не является человеком, преданным главе государства до гробовой доски. И за то, что, в принципе, он позволил себе нападки на людей президента в прокуратуре, обвинив их в коррупции. И в этом отношении у главы государства – плохая публичная политика, а отставка главы СБУ – серьезный удар по личному имиджу президента и по его рейтингу, что, в общем-то, в сложных кризисных условиях будет для него весьма и весьма болезненным. Ведь все это выглядит как слабость президента в кадровом вопросе, где до сих пор царит «византийщина», когда назначают и увольняют на должности по признаку личной преданности, близости к телу, по неготовности иметь самостоятельное мнение, а готовности исключительно подыгрывать первому лицу…

И дело тут не в том, имеет ли шансы Наливайченко, стать самостоятельной фигурой в украинской публичной политике. Я, например, не вижу у него таких способностей и возможностей. Дело в том, что президент в очередной раз демонстрирует, что в кадровых вопросах у нашей власти изменений нет…

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком