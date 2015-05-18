На сайте Рады будут сообщаться фамилии депутатов, которые не ходят на работу

Об этом сообщил председатель Верховной рады Владимир Гройсман. Он отметил, что на сайте будут указаны фамилии народных депутатов, которые не ходят на работу.

"С завтрашнего дня на сайте Верховной Рады будет обнародована информация относительно голосования народных депутатов, и разработаем рубрику "топ", чтобы страна знала "лучших" своих прогульщиков, тех кто не голосует, не участвует в работе ВР, независимо от того, есть его карточка на месте или нет", - сказал Владимир Гройсман.

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Избрался в парламент, так надо работать в комитетах, надо работать в парламенте, надо голосовать, надо нарабатывать решения, и это делать профессионально и постоянно, а не ходить на работу так, как заблагорассудится", - подчеркнул спикер парламента.

Он также призвал общественные организации и СМИ начать "кампанию "стоп – прогульщик", так как они делали это относительно «кнопкодавов»".

В то же время, слова Владимир Гройсмана о том, что в парламенте минимизировано такое явление, как "кнопкодавство", журналисты встретили смехом.

Владимир Гройсман подчеркнул, что на сегодняшний день много депутатов приходит в сессионный зал и работает, но "этого количества недостаточно для эффективной работы парламента”.