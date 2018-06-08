Рада снова «споткнулась» о неприкосновенность

В самом начале недели в кулуарах парламента заговорили о необходимости решения нескольких кадровых вопросов. Так, народные депутаты от Блока Петра Порошенко Степан Барна и Валерий Кулич написали заявления о сложении депутатских полномочий, так как были назначены губернаторами Тернопольской и Черниговской областей, соответственно. В свою очередь, народный депутат от «Самопомощи» Андрей Мирошник решил добровольно сдать мандат после того, как был уличен в планировании дорогостоящего отпуска на Мальдивах в рабочее время. И, если с голосованием по Барне у Верховной Рады не было проблем, Мирошника, хоть и с пятой попытки, тоже оставили без мандата, а Кулича со скандалом перенесли на следующую пленарную неделю, лишение депутатских полномочий еще двух народных избранников – Сергея Клюева и Сергея Мельничука – остается под вопросом.

20 дней для побега

Постановление о снятии депутатской неприкосновенности с указанных политиков парламент должен проголосовать после рассмотрения соответствующего представления Генеральной прокуратуры Регламентным комитетом Верховной Рады, которое, по словам членов комитета, должно состояться во вторник или в среду на следующей неделе. Однако, как выяснилось, рассматривать депутатам пока нечего.

Так, по словам спикера Владимира Гройсмана, представление ГПУ якобы уже находится в стенах парламента. В то же время, в профильном комитете отмечают, что документа не видели, а депутаты в кулуарах уже высказали довольно критическое мнение по поводу перспектив наказания провинившихся коллег. Ведь прецеденты, когда за громкими обвинениями и даже арестами, не последовало ни предоставления со стороны ГПУ серьезных доказательств вины, ни, естественно, завершенного судебного процесса, уже были.

«Конечно, странным выглядит то, что многих очевидных «кандидатов» на уголовное производство от бывшей Партии регионов не трогают… С другой стороны, если есть обвинения, значит кто-то должен понести ответственность, - рассказал внефракционный народный депутат Юрий Деревянко. – Тут главное, что именно нам расскажет генеральный прокурор, и есть ли в деле доказательства вины. Ведь все мы помним истории с экс-министрами или с Александром Ефремовым, когда даже комитет отказался рассматривать вопрос».

Кроме того, первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзенык рассказал, что сама процедура рассмотрения может длиться больше месяца. «В ближайшее время это (голосование за лишение мандатов Клюева и Мельничука – УНИАН) технически невозможно. Дело в том, что депутаты, по которым Генпрокуратура вносит представление, должны дать свои объяснения. На такую ​​процедуру председателю Верховной Рады регламент выделяет 5 дней. А затем она продолжится в регламентном комитете. Также нужно, чтобы профильный комитет заслушал генпрокурора на своем заседании. В общей сложности, регламентный комитет будет готовить документы в течение 20 дней. И этот срок может быть продлен, если возникнет необходимость взять какие-то дополнительные объяснения», - рассказал он.

Стоит ли говорить, что за такой период времени подозреваемые в совершении преступлений парламентарии могут попытаться выехать из страны? Ведь подобные примеры в Украине есть. Бежали даже из-под ареста, с электронными браслетами на ногах.

Впрочем, пока ни Мельничук, ни Клюев не скрываются от следствия. В частности, последний был на заседании Верховной Рады в среду, 13 мая. «Я опровергаю все выдвинутые в мой адрес обвинения и заявляю о своей невиновности по данному делу и этим статьям. Обвинения Генпрокуратуры не имеют под собой никакой доказательной базы, и нет никакого состава преступления. Этим обвинениям я никакого другого объяснения, кроме как «политическая мотивация», найти не могу» - заявил он. Но, на всякий случай, уже в четверг в парламенте не появился.

Производств ГПУ должно быть больше

К слову, представители депутатского корпуса, по вопросу возможного лишения мандатов Мельничука и Клюева, довольно осторожны в высказываниях. Мол, когда будут обвинения, будем думать, обсуждать и голосовать. А пока – ничего не ясно. Так, по словам одного из парламентариев Сергея Каплина, который и сам может попасть в список ГПУ, основа всей истории с лишением мандатов – внутренняя борьба в коалиции. «У нас есть до 10 очевидных депутатов, которые могут попасть под снятие неприкосновенности. В списке как оппозиционеры, так и коалицианты. И последних значительно больше», - рассказал он.

Кроме того, по словам Каплина, представители «Народного фронта» якобы ведут переговоры с другими депутатами, чтобы в этот список попали «еще пару неугодных, в том числе, и я». В этой связи, по его мнению, за «очищением власти» и внутрикоалиционными разборками, можно упустить из виду тот факт, что «этот парламент может не дожить и до осени».

Впрочем, депутат не отрицает, что в стенах Верховной Рады действительно есть те, кто нарушал закон, и кого надо привлечь к ответственности. «Вы же видели голосование по Мирошнику - это было смешно… Ходят слухи, что на него было давление. Такая же ситуация будет и с Клюевым, и с Мельничуком. Не хватит в зале голосов», - считает Каплин.

Об отсутствии достаточного количества голосов рассказал и политолог, депутат нескольких прошлых созывов Верховной Рады Тарас Черновол: «Каждый, кто будет голосовать, задумается: а не ждет ли его самого подобная участь в будущем…».

В свою очередь, представитель фракции «Самопомощь», которую Каплин обвиняет в давлении на Мирошника, народный депутат Егор Соболев, более оптимистичен. По его словам, все виновные понесут ответственность. «Кстати, это касается и Арсена Авакова (министр МВД – УНИАН)… А, что касается Клюева, то я верю - голоса в зале есть».

Однако на вопрос о том, почему Верховная Рада не внесла этот вопрос в повестку дня, депутат сослался на Павла Пинзеныка. Мол, все вопросы к комитету. И хотя главный люстратор парламента уверен в правильности действий ГПУ по отношению к Мельничуку и Клюеву, все же назвал открытие уголовного производства «выборочным очищением власти». «На самом деле, общество еще не выбрало тот состав парламента, который будет состоять из новых политиков. Да, уголовное производство по Клюеву - это хорошо, это шаг вперед, но это должен быть один из 30 шагов, а не единичный. При нормальном расследовании и желании, должны быть голосования и за Мартыненко, и за Иванчука, и за многих других… Если бы состав Верховной Рады был другим, производств ГПУ было бы больше», - объяснил он свою позицию.

Депутатам законы не писаны

Примечательно, но практически все депутаты в своих комментариях упоминали необходимость менять состав парламента. Нотки таких возможных «перемен» в стенах Верховной Рады теперь звучат довольно часто. Будто указывая, что все проблемы на политической арене от того, что досрочные выборы были проведены наспех, в парламент прошли те, кто не должен был получить мандат и неприкосновенность.

Интересно также, что многие депутаты, говоря о новых досрочных выборах, стали называть более поздние сроки их возможного проведения. Ведь, формально, законных оснований для роспуска парламента нет. Во-первых, потому, что досрочно избранная Верховная Рада, согласно украинского законодательства, не может быть распущена в течение года.

Во-вторых, потому, что плохо или хорошо, но депутаты работают, сохраняя видимость коалиции. Повод же для роспуска может появиться только в случае, если это парламентское большинство распадется, а новое не будет создано.

Впрочем, если еще полгода назад новоизбранным парламентариям, по многим причинам, можно было пенять на незнание тонкостей отечественного законодательства, то сегодня происходящее в стенах Верховной Рады выглядит как сознательное нарушение норм украинских законов. Пример – принятие присяги народного депутата новыми парламентариями, которые заходят в Верховную Раду вместо упоминаемых выше Степана Барны и Андрея Мирошника.

Так, если к Рефату Чубарову вопросов нет, то Андрей Немировский не имел права вступать в полномочия народного избранника, поскольку даже не был зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии. Причем, ЦИК сделала соответствующее заявление, уточнив, что присягу принимают исключительно после того, как как ЦИК не только признает политика избранным, но и зарегистрирует его. «Мы, ЦИК, согласно закону, будем ожидать от господина Немировского в течение 20 дней документы, которые он должен представить. И после их получения комиссия будет принимать решение о его регистрации», - отметил руководитель отдела взаимодействия со СМИ Центризбиркома Константин Хивренко.

К сожалению, ни сами новоприсягнувшие парламентарии, ни их коллеги по коалиции, ни даже руководство Верховной Рады этого нюанса не знали. В частности, первый замглавы регламентного комитета Павел Пинзенык узнал о ситуации от журналистов и, очевидно, растерявшись, не сразу смог ее прокомментировать. Позже, выяснив, что к чему, он объяснил, что подобный случай - первый в истории украинского парламента и пока не ясно, как действовать дальше. «Думаю, тут кто-то кого-то ввел в заблуждение, убедив в том, что, по документам, все хорошо, и Немировский имеет право принять присягу. Как будет дальше - не знаю. Но мое мнение - он должен еще раз пройти процедуру принятия присяги».

…В Верховной Раде восьмого созыва много хороших людей. Но «хороший человек» - не профессия. Будучи народными депутатами, этим «хорошим людям», помимо здравого смысла, следует своей работе руководствоваться еще и собственноручно принимаемыми законами. К сожалению, с этим у парламентариев очень плохо.

Ольга Каретникова-Котягина