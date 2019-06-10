Узнав, что российские кинематографисты намерены снять исторический сериал «Чернобыль», повествующий о том, что взрыв на Чернобыльской АЭС устроил агент ЦРУ Ленц - сын нынешнего и. о. министра здравоохранения Украины Супрун У., более известной как Доктор Смерть, - американская военщина предприняла идеологическую диверсию на опережение, смастерив и показав миру примитивную поделку с тем же названием, пронизанную русофобией, ложью и лютым гомосексуализмом.

Предыдущая попытка ястребов администрации Обамы развалить Россию изнутри с помощью сериала «Игра престолов», прельщавшего неокрепшие души подростков прелестями лесбиянской гомодиктатуры, неожиданно провалилась в самый ответственный момент: непобедимая машина ЛГБТ спасовала перед юным инвалидом твердых православных убеждений, и российские СМИ сразу подметили , что «эта конструкция больше всего напоминает Россию после Смутного времени - немощный царь-мальчик, который, однако, в реальном правлении совмещён с мудростью своего отца» - Владимира Владимировича Путина. И после того, как в РФ заговорили об асимметричном ответе Западу - православном сериале «Игра генсеков», основанном на правдивых исторических истоках генсексуалистического учения, всем стало окончательно ясно, что гонку сериалов Америка России тоже проиграла.

Шоу Минкульта РФ «Чернобыль» , задуманное еще в 2014 году, но отложенное до наших дней в связи с тем, что кто-то якобы пропил 30 миллионов государственного задатка, должно было поставить жирную точку в цепи сокрушительных поражений американского кинематографа. Российский сериал, в отличие от американского, имел истинный исторический и духовный фундамент, комедийный сюжет, научную основу и остросюжетную линию: из биндерского города Киева, уже в то время представлявшего собой сплошной притон ЦРУ, в Чернобыль едет американский шпион Альберт Ленц с целью подрыва атомной электростанции. По дороге одной из случайных попутчиц диверсанта становится плохо, и он советует ей «выйти на сквозняк и намочить свою манту». Это очень комичный момент, основанный на игре глухих и звонких согласных, зрители смеются, но столь грубая ошибка резидента привлекает к нему внимание остальных пассажиров поезда Киев-Чернобыль, и они сообщают об этом куда надо. На след матерого волка капиталистических спецслужб, за которым тянется дорожка русскоязычных трупов, выходит полковник военной контрразведки Андрей Николаев...

Дальше сценаристы пока не придумали, потому что, как уже говорилось выше, кто-то пропил задаток, но заокеанским воротилам хватило и этого. Так, на мировые экраны вышел лживый американский сериал «Чернобыль», полный фальсификации истории и отрицания вклада России в победу над фашизмом. И действительно, в грубой поделке буржуазной студии НВО не только нет ни слова о том, что Россия освободила мир от коричневой чумы, но и всячески намекается, что это коричневая чума освободила мир от России.

На мировые экраны вышел лживый американский сериал «Чернобыль», полный фальсификации истории и отрицания вклада России в победу над фашизмом

Исторических ляпов в сериале больше, чем клюквы, и наоборот. Герои шоу говорят по-английски, хотя это очевидное вранье. Не отражено участие в ликвидации пожара Владимира Спиридоновича Путина, первым вошедшего в огонь и накрывшего телом реактор, чтобы спасти Европу от радиоактивной чумы. Ничего не упомянуто о том, что взрывов в Чернобыле должно было быть четыре, но три из них предугадал и предотвратил Владимир Владимирович Путин - сын Владимира Спиридоновича Путина, заслуженный ликвидатор пожара на Дрезденской АЭС, которую он курировал по долгу службы. Три раза подходил к станции с поджигательной бомбой западногерманский террорист Шпиндель и три раза отходил, встретившись взглядом с рыбьей улыбкой Путина, пока Владимир Владимирович, утратив терпение, не убил его от греха подальше рискованным приемом дзюдо.

В сериале показан кровожадный грузин, убивавший радиоактивных собак, чтобы бросить тень на Советскую армию, но ни словом не упомянуто, что это был молодой Михо Саакашвили, цинично называвший свои действия «собачья реформа». Еще один боевик пришел в хлев за бабкой, доившей корову, и когда бабка сообщила ему о голодоморе, очевидно, имея в виду голодающих Поволжья, у которых украли пищу украинские куркули, оборотень в погонах убил корову из пистолета. «Это русский солдат так сделал? - саркастически спрашивает председатель общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин. - Это фашисты так делали! А наши бойцы, наши солдаты фашистами никогда не были. Так не поступают с народом. Такие детали - доказательство, что продолжается глобальная борьба в плане агитации». Между тем, по слухам, в Следственном комитете РФ считают, что дело тут не только в агитации: прапорщика-оборотня, убившего корову, якобы звали Олег Ляшко. Подумайте над этим.

В сериале показан кровожадный грузин, убивавший радиоактивных собак, чтобы бросить тень на Советскую армию, но ни словом не упомянуто, что это был молодой Михо Саакашвили, цинично называвший свои действия «собачья реформа»

Пропаганда гомосексуализма и порнографии, которой пронизан сериал, достигает своей кульминации в сцене с голыми шахтерами, и это при том, что в СССР секса не было не только между шахтерами, но и вообще, а снять штаны значило навлечь на себя товарища. Водки в СССР тоже не было; в Чернобыле ее не было вдвойне. Именно это обстоятельство вызвало наибольший гнев российской общественности, и если бы презренный национал-предатель Легасов не повесился заранее, сейчас бы он, скорее всего, сел, и поделом. Вердикт русских людей однозначен и справедлив: какое Америка имела право снимать кино про Чернобыль? «Почему бы американцам не снять сериал «Хиросима и Нагасаки»? - резонно спрашивает председатель российского «Союза ветеранов чернобыльской катастрофы» Карпекин. - Пусть покажут, как уничтожали японцев. Вот это покажите, сволочи! Снимайте сериал о Хиросиме, а к нам не лезьте!».

В этих словах - глубокая русская правда. Кто что взорвал, тот пусть про то и снимает.

Всех желающих помочь украинской армии на взрывчатку и прочие полезные вещи просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ