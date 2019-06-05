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В России снимают свой «Чернобыль» - в нем силовики будут ловить агента ЦРУ (видео)

14:20, 05 июня 2019
Русский міръ
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В России снимают свой сериал про Чернобыль / Tjournal, НТВ

Пока весь мир обсуждает успех драматического сериала «Чернобыль» от HBO, в России при поддержке Минкульта РФ снимают собственный телесериал, посвященный чернобыльской трагедии.

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Как сообщает Tjournal, российский сериал от канала НТВ должен выйти на экраны в этом году. Отмечается, что зрители уже заподозрили проект в искажении истории, ведь главным героем будет не ликвидатор аварии, а сотрудник советских спецслужб.

Так, согласно официальному синопсису, действие сериала охватит период за несколько часов до аварии, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Сюжет построен вокруг розыска сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, а главным героем выступит подполковник военной контрразведки Андрей Николаев. Он будет пытаться остановить иностранного агента и предотвратить взрыв на ЧАЭС.

«Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции», - приводят журналисты отрывок из синопсиса сериала.

Производством «Чернобыля» от НТВ занималась компания Amalgama Studio. Сериал разрабатывали при поддержке Минкульта РФ: в 2014 году ведомство выделило на него субсидию в размере 30 миллионов рублей. Студия должна была показать сериал чиновникам в декабре 2016 года, но в итоге срок передвинули на апрель 2019 года.

Задержку объяснили поиском инвестора. Как выяснили журналисты у представителей НТВ, по состоянию на июнь проект так и не отправили в Минкульт.

Съёмки российского «Чернобыля» прошли летом 2018 года в белорусских городах — в списке Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечно и другие. 

Сейчас в сети можно найти только неофициальный трейлер проекта, но в НТВ подтвердили, что он смонтирован из кадров сериала.

Напомним, накануне вышла пятая, заключительная серия мини-сериала «Чернобыль» от HBO. Проект стал событием года международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb, оставив позади "Игру престолов".

В Украине «Чернобыль» покажет канал «1+1».

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Теги: #Россия#Чернобыль