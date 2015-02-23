МИД Британии назвал участие России в минском процессе циничным

Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд, передает радио "Свобода". "Понятно, что неотъемлемой предпосылкой для политического решения является соблюдение режима прекращения огня и немедленный отвод тяжелого вооружения, что предусмотрено минскими договоренностями. Если же ситуация, которую мы видим на протяжении нескольких последних дней на Донбассе будет продолжаться, ЕС должен применить дополнительные меры против России", - отметил британский министр во время визита в Эстонию.

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При этом Филипп Хаммонд выразил скептицизм относительно желания России выполнять минские договоренности. "Могу сказать по опыту последних 10 или 12 дней, что участие России в минском процессе выглядит скорее циничным, смахивает на то, что это договоренность на бумаге, которая сразу нарушается", - подчеркнул Филипп Хаммонд.