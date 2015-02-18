Кэмерон пригрозил РФ сокрушительными санкциями и попросил у британского бизнеса понимания

Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступая на одном из автозаводов, передает ZN.UA.

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При этом он призвал британский бизнес отнестись с пониманием и потерпеть трудности, которые возникают из-за экономического давления Запада на Россию. Он добавил, что многие правительства в Европе хотели бы "переложить на кого-то другого" ответственность за решение конфликта в Украине.

"Но это было бы ужасной ошибкой, поэтому Великобритания участвует в противостоянии против российского недопустимого поведения. И приходится мириться с трудностями от санкций", - сказал Дэвид Кэмерон.

"В Украине одна страна эффективно нарушает территориальную целостность другой, потому что поддерживаемые Россией боевики на востоке используют российские ракетные системы залпового огня, российские танки и российскую артиллерию. Это невозможно купить на eBay. Оружие дает Россия. Мы должны занять очень жесткую позицию, в соответствии с которой такое поведение будет иметь тяжелые экономические и финансовые последствия на много лет", - заявил британский премьер.

Дэвид Кэмерон добавил, что британские предприниматели жалуются ему на трудности и убытки в краткосрочной перспективе из-за санкций и конфликта в Украине. "Но мы не можем позволять народам вызывать нестабильность и мучить соседей", - пояснил он.