Комитет Рады по нацбезопасности решит, на кого возложить ответственность за Дебальцево

18:08, 19 февраля 2015
Политика
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Действия Генштаба на Дебальцевском плацдарме в понедельник рассмотрят на закрытом заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

REUTERS

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил председатель комитета, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Пашинский.

«Учитывая состав нашего комитета, там большая половина военные, которые имеют отношение ко всем боевым действиям, я думаю, что мы примем какие-то решения, о которых публично сообщим. Решения будут четкие и жесткие. Люди должны четко нести ту нагрузку. Если они не могут ее нести, надо искать других людей», - сказал Пашинский.

При этом он подчеркнул, что отступление из Дебальцево не является позором, воинские части вышли организованно, сохранив боеспособность. По его словам, проводить параллели с иловайским котлом неуместно.

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«В Иловайске некоторые части побросали оружие и убежали, мы их ловили за 200 километров от фронта. В Дебальцево ни одна часть не отступила без приказа», - отметил депутат.

Как сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины, во время боев на Дебальцевском плацдарме в плен попало более 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины, место пребывания еще 82 бойцов пока неизвестно. По данным Генштаба, во время вывода погибли 13 военных, 157 были ранены.

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