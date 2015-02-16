Российские спецслужбы спровоцировали кризис в Боснии, чтобы сорвать поставки патронов Украине - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время выступления на VIII форуме Европа-Украина в польском городе Лодзь.

"Путин, насколько мне известно, угрожает западным государствам, что если они начнут поставлять оружие в Украину, то он начнет широкомасштабную войну", - заявил он во время дискуссии на тему "необъявленной войны" против Украины.

Депутат отметил, что украинская власть сталкивается со значительными проблемами при закупке оружия у западных государств, подчеркнув, что это также происходит из-за блокирования таких поставок Россией.

Читайте такжеУкраина приветствует решение G7 жестко противодействовать нарушению Минских соглашений - ЯценюкГеращенко сказал, что Чехия, например, отказалась поставлять патроны, а в Боснии контракт на поставку боеприпасов после вмешательства России вообще вызвал политический кризис в этой стране.

"И это речь только о патронах", - отметил он.

Депутат отметил, что Украина имеет много собственного оружия, в частности "тысячи танков", но она, по его словам, устарело, требует значительных капиталовложений и по своим характеристикам "проигрывает" более современному российскому вооружению, которое поставляется боевикам на Донбассе.

Несмотря на это, по мнению Геращенко, украинская армия смогла бы победить боевиков на Донбассе, если бы они остались без поддержки России.

"Без поддержки РФ все боевики сбежали бы из Украины за 24 часа", - сказал он.

Депутат также отметил, что Россия планировала агрессию против Украины еще 10 лет назад и одной из главных целей ее является «сохранение власти Путина до конца его жизни".